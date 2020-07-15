Osmaniye'de restore edilen Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Osmaniye'de restore edilen Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Osmaniye'deki Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Osmaniye'deki Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı.

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Vali Erdinç Yılmaz, yaklaşık 2 yıllık restorasyon çalışması tamamlanan Alibekirli Mahallesi'ndeki caminin avlusunda düzenlenen törende, tarihi caminin açılışını 15 Temmuz gibi önemli bir günde yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 15 Temmuz'da camilerin önemli görev üstlendiğini ifade eden Yılmaz, "O kutlu selaların verdiği morali hepimiz gördük, yaşadık. Bugün de aynı heyecanı yaşatacak, gelecek nesillere dinimizi öğretecek ve bu kutlu görevi yapacak camimizin açılışını yapıyoruz. Bugün sadece cami açılışını değil, Kurtuluş Savaşı'nda üstlendiği görevler itibarıyla önemli bir manevi mekanın açılışını yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

"Caminin açılışında 15 Temmuz'un seçilmesi tesadüf değildir"

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek de 1865 yılında inşa edilen Sancaklı Camisi'nde 2018'de başlatılan restorasyon çalışmasının tamamlandığını ve restore edilerek yeniden ibadete açıldığını kaydetti.

Çiçek, "Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı yürütülen vatan savunmasında Osmaniye'de bulunan mutasarrıflığa ait sancak, bu camide muhafaza edilmiştir. Cebelibereket Livası'na ait sancağın bu camide muhafaza edilmesi, caminin bodrum katının cephanelik haline getirilmesi, hatta Osmanlı jandarmasının bu camide 'Sancak nöbeti' tutarak beklemesi halkın hafızasında yer emiştir.

Cami ismini de buradan almıştır. Gelecek nesillere aktarılması gereken bir hikayesi vardır. O hikaye de direnişin, dayanışmanın, milli birliğin ve bağımsızlık şuuruna sahip olmanın hikayesidir." diye konuştu.

Çiçek, Türk milletinin benzer destansı hikayeyi 4 yıl önce 15 Temmuz 2016'da yazdığını anımsatarak "Millet iradesine, bağımsızlığımıza, vatanın bütünlüğüne kastetme cüretini gösteren bu hain kalkışma, vatanın bütünlüğünü, bağımsızlığımızın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, Sancaklı Camisi'nin açılma günü olarak bugünün seçilmiş olması tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy da Selçuklu mimarisinin örneği caminin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek caminin açılışını yaptı.

Osmaniye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de restore edilen Sancaklı Camisi yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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