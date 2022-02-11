Üye Girişi
Rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

11.02.2022 21:22
Rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini odun kömür işiyle uğraşan şahıslara para karşılığında satan kişilere yönelik düzenlenen rüşvet ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini odun kömür işiyle uğraşan şahıslara para karşılığında satan kişilere yönelik düzenlenen rüşvet ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Amanoslar bölgesinde A.K. isimli şahsın, izini olarak kesimi yapılan orman emvalini orman deposun göndermesi gereken Hatay, Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren odun kömür satış işiyle uğraşan kişilere para karşılığında sattığı belirlendi. Operasyonu derinleştiren Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, usulsüzlüğün ortaya çıkmaması için de A.K.'nin haksız olarak kazanılan paradan Orman İşletme görevlisi M.S. ile Ö.K. isimli şahsılara rüşvet verdiği ortaya çıkardı.

Olayla ilgili A.K., Ş.K., M.S. ile Ö.K. isimli şahıslar rüşvet ve zimmet suçundan düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.K., M.S. ve Ö.K. tutuklanırken Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında şahısların ikamet aramalarında 8 adet cep telefonu, 2 adet cd çantası, 2 adet tabanca, 2 adet laptop bilgisayar, 3 adet USB flash bellek, 1 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirilmişti.

(Selçuk Kaya/ İHA)

Rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500

Amanoslar, Osmaniye, Rüşvet, Kömür, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:32 Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi yaşamını yitirdi!
21:31 Son Dakika: Üniversiteye giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
21:16 Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen iki disiplin kurulu üyesi Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü
21:11 Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı: Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir!
21:09 Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?
21:07 Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
21:06 Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 21:58:35. #1.11#
SON DAKİKA: Rüşvet ve zimmet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement