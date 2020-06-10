Osmaniye'de Sabun Çayı ve Yeşil mesire alanlarında piknik yasaklandı - Son Dakika

Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak ve sosyal izolasyonu sağlamak adına ilçe sınırlarında bulunan Sabun Çayı ve Yeşil mesire alanlarında piknik yapılmasının yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Düziçi İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun yaptığı son toplantıda aldığı kararlara yer verildi.

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sabun Çayı ve Yeşil mesire alanlarında piknik yapılması yasaklandı.

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