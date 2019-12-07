Osmaniye'de saf selenyumla yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 475 Gr. ağırlığında Selenyum 74 adlı nükleer madde ile yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



İstanbul'dan Osmaniye'ye getirilen ve uçak, roket malzemesi, cam, plastik üretimi gibi alanlarda kullanılan 475 gr. ağırlığında ki Selenyum 74 isimli nükleer madde ile yakalanan S.C. ve İ.B. adlı iki kişi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında ki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE