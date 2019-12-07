Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de saf selenyumla yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de saf selenyumla yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye'de saf selenyumla yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

6 saat önce

Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 475 Gr. ağırlığında Selenyum 74 adlı nükleer madde ile yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Osmaniye'de saf selenyumla yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı, System.String[]

Osmaniye'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 475 Gr. ağırlığında Selenyum 74 adlı nükleer madde ile yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


İstanbul'dan Osmaniye'ye getirilen ve uçak, roket malzemesi, cam, plastik üretimi gibi alanlarda kullanılan 475 gr. ağırlığında ki Selenyum 74 isimli nükleer madde ile yakalanan S.C. ve İ.B. adlı iki kişi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında ki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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