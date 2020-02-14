Osmaniye'de şafakta hava destekli 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de şafakta hava destekli 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de şafakta hava destekli 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de şafakta hava destekli 'torbacı' operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, terörle mücadele ve kaçakçılık ekibinden 80 polisin katıldığı operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, narkotik köpeği 'Poyraz' ve Örtü' ile tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu haplar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.


Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
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