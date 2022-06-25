Osmaniye'de sağanağın vurduğu sanayi sitesi temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de sağanağın vurduğu sanayi sitesi temizleniyor

25.06.2022 11:44
Osmaniye'de sağanağın vurduğu sanayi sitesi temizleniyor

OSMANİYE'de, dün akşam etkili olan sağanak sonrası suyla dolan sanayi sitesinde, esnaf tarafından temizlik çalışması yapıldı.

OSMANİYE'de, dün akşam etkili olan sağanak sonrası suyla dolan sanayi sitesinde, esnaf tarafından temizlik çalışması yapıldı. Oto tamirinin yapıldığı sitede suya gömülen araçlar, kapı ve kaputları açılarak çamurları silindi.

Kentte, dün saat 18.30 sıralarında aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ni su bastı. Oto tamiri hizmeti verilen sanayi sitesinde, çok sayıda iş yeri hasar gördü. İş yerlerinin önünde ve içindeki onlarca araç, suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi de su baskını nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. 215 ev, iş yeri, ahır ve alt geçitte su baskını ihbarı alındığını belirten İl AFAD Müdürü Serhat Bulut, yağıştan dolayı can kaybı ve yaralı olmadığını duyurdu.

Yağışın en çok etkilediği Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinde esnaf, sabahın erken saatlerinde temizlik ve su tahliyesi çalışması yaptı. Sitede suya gömülen araçlar, kapı ve kaputları açılarak çamurlar silindi. İş yerlerine dolan su, kovalarla tahliye edildi. Oto döşemecilik işi ile uğraşan Mehmet Coşkun, "Maddi manevi çok zararımız oldu. Arabalarımızın hepsi göğüs kısmına kadar torpidolarına kadar suyla doldu. Dolu ve yağmur aşırı hızlı oldu. Ne olduğunu anlayamadan sular altında kaldık" dedi.


YORUMLAR
500
Düğün konvoyunda lastik yakan araç trafikten men edildi Düğün konvoyunda lastik yakan araç trafikten men edildi Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü
Kaynak: DHA

su baskını, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sağanağın vurduğu sanayi sitesi temizleniyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 11:49:30. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de sağanağın vurduğu sanayi sitesi temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement