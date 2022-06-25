Osmaniye'de sağanağın vurduğu sanayi sitesi temizleniyor

OSMANİYE'de, dün akşam etkili olan sağanak sonrası suyla dolan sanayi sitesinde, esnaf tarafından temizlik çalışması yapıldı. Oto tamirinin yapıldığı sitede suya gömülen araçlar, kapı ve kaputları açılarak çamurları silindi.

Kentte, dün saat 18.30 sıralarında aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ni su bastı. Oto tamiri hizmeti verilen sanayi sitesinde, çok sayıda iş yeri hasar gördü. İş yerlerinin önünde ve içindeki onlarca araç, suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi de su baskını nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. 215 ev, iş yeri, ahır ve alt geçitte su baskını ihbarı alındığını belirten İl AFAD Müdürü Serhat Bulut, yağıştan dolayı can kaybı ve yaralı olmadığını duyurdu.

Yağışın en çok etkilediği Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinde esnaf, sabahın erken saatlerinde temizlik ve su tahliyesi çalışması yaptı. Sitede suya gömülen araçlar, kapı ve kaputları açılarak çamurlar silindi. İş yerlerine dolan su, kovalarla tahliye edildi. Oto döşemecilik işi ile uğraşan Mehmet Coşkun, "Maddi manevi çok zararımız oldu. Arabalarımızın hepsi göğüs kısmına kadar torpidolarına kadar suyla doldu. Dolu ve yağmur aşırı hızlı oldu. Ne olduğunu anlayamadan sular altında kaldık" dedi.