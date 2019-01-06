Osmaniye'de Sağanak

Osmaniye'de 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili arazileri su bastı, su dolan ahırlardaki küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Osmaniye'de 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili arazileri su bastı, su dolan ahırlardaki küçükbaş hayvanlar telef oldu.



Kent merkezi ve ilçelerde 4 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Ceyhan Nehri ile Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin bazı kesimlerinde taşkınlar yaşandı.



Merkez ve ilçelere bağlı bazı köylerde evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Köylerde bazı ahırların da su altında kalmasıyla birçok küçükbaş hayvan telef oldu.



Kentte bazı tarım arazileri de su altında kaldı. Merkeze bağlı Koçyurdu köyünde vatandaşlar evlerine dolan suları kovalarla tahliye etmeye çalışırken, bazıları da evlerinin önünde oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.



Köy sakinlerinden Metin Bazlıcı, yaptığı açıklamada, ekili arazilerin su altında kaldığını, hayvanlarının zarar gördüğünü söyledi.



Adeta bir afet yaşadıklarını anlatan Bazlıcı, yardım beklediklerini dile getirdi.



Kadirli ilçesinde de sağanak nedeniyle ana arter ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.



Bu arada yetkililer, konuyla ilgili hasar tespit çalışmalarına en kısa sürede başlanarak, vatandaşların mağduriyetinin giderilmeye çalışılacağını ifade etti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı

Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti

Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu

Tekirdağ'da, 3 Halk Otobüsü Cayır Cayır Yandı