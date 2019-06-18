Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de sağanak etkili oldu
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Osmaniye'de sağanak etkili oldu

39 dakika önce

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

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Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Osmaniye'de yaklaşık 45 dakika süren yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde su seviyesi yükseldi.
Trafik ekipleri alt geçidi her iki yönden trafiğe kapattı.
Devlet Bahçeli Meydanı çevresindeki ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını da su bastı.
İş yeri sahipleri, dükkanlara dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması yürüttü.
Sürücüler, suyla dolan cadde ve sokaklarda güçlükle ilerlemeye çalışırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:15 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Osmaniye, Güncel
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