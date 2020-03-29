Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkilediOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
İlçede öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış nedeniyle, Cemalpaşa ve Cengiz Topel mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrası Savrun Çayı ile Bülbül Deresi'nde su seviyesi yükseldi, Kadirli- Osmaniye yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağışın ardından Kadirli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:56 Kaynak: DHA
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