Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

13.06.2022 18:39

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ana cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

Zabıta ekiplerince ilçedeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler yağış ve oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını ise su bastı.

Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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