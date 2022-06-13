Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak sonrası ana cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Osmaniye 'de sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Osmaniye, su, Güncel, Son Dakika

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