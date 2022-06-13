Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

13.06.2022 20:23
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Osmaniye'de sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ni su bastı. Bazı araçların mahsur kalması nedeniyle alt geçit trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Sağanak sonrası ana cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Osmaniye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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