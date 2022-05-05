Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı

05.05.2022 15:02
Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı

OSMANİYE'de, aniden etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.

OSMANİYE'de, aniden etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle evin istinat duvarı yıkıldı.

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili olurken, Serinova köyünde heyelan sonucu evin istinat duvarı yıkıldı. Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi köyünde de heyelan nedeniyle yamaçtan yola taş ve kaya parçaları düştü. İhbar üzerine heyelan bölgelerine AFAD ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Bahçe ilçesinde yapılan incelemelerin ardından kısmen ulaşıma kapanan noktalarda yol açma çalışmaları başlatıldı.


Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı
Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı
Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı
Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı
Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı
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Osmaniye'de sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi Osmaniye'de sağanağın ardından toprak kayması meydana geldi

Serinova, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika


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