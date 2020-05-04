Osmaniye'de sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

OSMANİYE'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Öğle saatlerinde yaklaşık 30 dakika süren sağanak, kenti olumsuz etkiledi. Alibeyli Mahallesi'ndeki Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini ve evlerin giriş kısımlarını su bastı. Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin yan yollarında ve Nahır Yolu Kavşağı'nda su birikintileri oluştu. Su birikintisi nedeniyle arızalanan bir otomobil çekiciyle kaldırıma çıkartıldı. Yağışların hafiflemesi ve itfaiye erlerinin tahliye çalışmaları sonucunda kısa surede hayat normale döndü.