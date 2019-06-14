Osmaniye'de sağanak ve dolu
2 saat önce
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, yollar, kısa sürede göle döndü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
OSMANİYE'nin Kadirli
ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, yollar, kısa sürede göle döndü.
Kadirli'de, saat 17.30'da başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Göle
dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ile yayalar, zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.
- Osmaniye
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