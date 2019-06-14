Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de sağanak ve dolu
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Osmaniye'de sağanak ve dolu

2 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, yollar, kısa sürede göle döndü.

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, yollar, kısa sürede göle döndü. 
Kadirli'de, saat 17.30'da başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ile yayalar, zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.  


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
Göle, Kadirli, Osmaniye, Güncel
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