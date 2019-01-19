Osmaniye'de Sağanak ve Heyelan

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle Kadirli-Andırın kara yolu ulaşıma kapandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle Kadirli-Andırın kara yolu ulaşıma kapandı.



Oruçbey köyünde etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, ağaçlar yola devrildi. Köy merkezi ile Dursun ve Özden mahallelerine ulaşım sağlayan yol trafiğe kapandı. Kadirli-Andırın kara yolunda da heyelanın ardından yaşanan çökme nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



AFAD ve İl Özel İdare ekiplerince ilçe genelinde yapılan inceleme sonrası heyelan riski nedeniyle 10 ev boşaltıldı. Yetkililer, 50 evde ise sağanak ve toprak kayması sonucu hasar meydana geldiği belirtti.



Oruçbey köyünde yaşayan Özen Kısaoğlu, sağanak nedeniyle köylerinde heyelan olduğunu belirterek "Evlerde çatlaklar oluştu. Tedbir amaçlı boşaltılan evler var. Mağdur durumdayız." diye konuştu.



Yenigün köyünde yaşayan Esabil Üzülmez ise arazisinde meydana gelen heyelan nedeniyle evini boşaltmak zorunda kaldığını ifade ederek "Yağış sonrası geceleyin aniden heyelan oldu. Sabah saatlerinde heyelan artınca evi boşalttık. 7 kişiyle akrabalarımızın evinde misafir olarak kalıyoruz." dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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