Osmaniye'de sağanak yağış
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Osmaniye'de bir anda gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:36 Kaynak: İHA
'de bir anda gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Osmaniye merkezde Devlet Bahçeli
Meydanı'nda bulunan iş yerleri ve evlerin giriş bölümlerini yağmur sonrası su bastı. Sağanak yağmur nedeniyle alt geçitte de su birikintisi oluştu. Trafik yetkilileri tedbir amaçlı alt geçidi trafiğe kapattı. İtfaiye
erlerinin çalışmaları sonucunda kısa surede hayat normale döndü. - OSMANİYE
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