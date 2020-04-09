Osmaniye'de sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Osmaniye'de sağanak yağış etkili oldu

OSMANİYE'de sağanak yağmur etkili olurken, araç sürücüleri göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Toprakkale yolu Mezarlık kavşağındaki hemzemin geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Sürücüsünün inemediği otomobil, traktör ile bulunduğu yerden halat ile çekilerek kurtarıldı. Fakıuşağı Mahallesi Kredi ve Yurtlar Kurumu önündeki yolun bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Araçlar, göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun yağış nedeniyle Karaçay dere yatağındaki suların da yükseldiği görüldü.