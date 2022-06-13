Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE'de akşam etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı araçlar suda mahsur kalırken, Kadirli ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerlerini su bastı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, il merkezi ve Kadirli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Devlet Bahçeli alt geçidi, su baskını sonucu trafiğe kapandı. Yine aynı bölgede bulunan iş yerleri su baskınlarına maruz kaldı. İtfaiye ekipleri iş yerlerindeki su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı. Osmaniye-Kadirli Karayolu'nun otogara yakın olan kısmında oluşan su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Araçlar, traktörler ve itfaiye kurtarıcılarıyla su birikintisinden çıkarıldı.