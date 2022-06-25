Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

25.06.2022 00:16

Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları iş makinesi yardımıyla temizlendi Osmaniye'de etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları iş makinesi yardımıyla temizlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları iş makineleri yardımıyla temizlenirken, sokakta biriken yaklaşık 1 metre suyun içerisinden elektrikli bisikletle geçen bir vatandaş da dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye'de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak yağmur suyuyla dolarken Osmaniye Belediyesi'ne bağlı ekipler ile Karayollarına bağlı ekipler kent genelinde çalışma başlattı. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları iş makinelerinin yardımıyla temizlenmeye çalışıldı. Su baskının yaşandığı Küçük Sanayi Sitesi'nde 25'ten fazla iş yeri, su baskınında zarar gördü. İş yerlerinin önünde ve içinde bulunan 20'den fazla araç ise suya gömüldü. Mevlana Mahallesi 17001 Sokak'ta kuvvetli yağıştan nasibini alan sokaklar arasında yer alırken, sokak üzerinde biriken yaklaşık 1 metre suyun içerisinden elektrikli bisikletle geçen bir vatandaş da dikkat çekti. Sağanak yağmur sonrası ise çakan şimşeklerin geceyi aydınlatması kamaralara yansıdı.

Osmaniye Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da sağanak nedeniyle 215 ev, iş yeri, ahır ve alt geçitten su baskını ihbarı alındığı, gelen ihbarlara AFAD'dan 3 ekip ve 9 personel, Osmaniye Belediyesi'nden 5 ekip ve 20 personel, Toroslar EDAŞ'tan ise 6 ekip ve 14 kişi ile müdahale edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, sağanak nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı, 1 metruk binanın çöktüğü, 3 iş yerinin çatısında da hasar oluştuğu, bodrum katını su basan ve elektrikleri kesilen 2 hastaneye ise jeneratör desteği sağlandığı bilgisi verildi.

YORUMLAR
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Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü Osmaniye'de sağanak; iş yerlerini su bastı, araçlar suya gömüldü Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor
Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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