Osmaniye'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

09.03.2022 19:48

- Osmaniye'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, sel ve su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu.

- Osmaniye'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, sel ve su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu, zemin katta bulunan bazı evlerde Su Baskınları yaşandı. Kadirli ile Sumbas ilçesini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı ulaşım güçlükle sağlandı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağışlardan dolayı su baskınları yaşandı. Öte yandan, sağanak yağıştan dolayı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi yeni adliye civarında Kadirli ilçesi ile Sumbas ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yer yer yarım metre yüksekliğinde su birikintisi meydana gelince karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Su baskınından dolayı küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu
Osmaniye'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu
Osmaniye'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

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Osmaniye, Kadirli, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu - Son Dakika


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