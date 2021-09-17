Osmaniye'de sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor

17.09.2021 01:51
Osmaniye'de sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor

Koronavirüsün izini sürerek teması azaltmaya çalışan Osmaniye'de sağlık ekipleri, köy ve mezralarda da aşı mesaisi yaparak kentte vaka sayılarının düşmesi için mücadele veriyor.

Koronavirüsün izini sürerek teması azaltmaya çalışan Osmaniye'de sağlık ekipleri, köy ve mezralarda da aşı mesaisi yaparak kentte vaka sayılarının düşmesi için mücadele veriyor.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlügü Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla son haftalarda Kovid-19 vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasında bulunan kentte, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan filyasyon çalışmasıyla koronavirüsün izini sürerek teması azaltmaya çalışan sağlık ekipleri, bir yandan da köy ile mezralarda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların aşılanması için çaba gösteriyor.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz aşılama çalışmaları hakkında değerlendirme yaparak mobil Aşı ekipleri köylerde vatandaşları aşılamaya devam ettiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz "Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlarımızın aşıya ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla Osmaniye Merkeze bağlı, Tehçi, Kazmaca, Dervişiye ve Nohuttepe köylerinde, Toplum Sağlığı Merkezi Aşı Ekiplerimiz tarafından Aşı İstasyonları kurulmuş ve vatandaşlarımızın aşı olmalarına olanak sağlanmıştır" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

YORUMLAR
500
Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Pfizer yetkilisinin itirafı sosyal medyada olay oldu Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Pfizer yetkilisinin itirafı sosyal medyada olay oldu Pfizer yetkilisinden bomba itiraf: Koronavirüs aşıları yeterince test edilmeden piyasaya sürüldü Pfizer yetkilisinden bomba itiraf: Koronavirüs aşıları yeterince test edilmeden piyasaya sürüldü
Kaynak: Habermetre

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Osmaniye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Osmaniye'de sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 03:54:27. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement