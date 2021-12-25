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OSMANİYE'DE, SAĞLIKTA DİJİTAL HASTANE DÖNEMİ BAŞLADI - Son Dakika

OSMANİYE'DE, SAĞLIKTA DİJİTAL HASTANE DÖNEMİ BAŞLADI

25.12.2021 11:23
OSMANİYE'DE, SAĞLIKTA DİJİTAL HASTANE DÖNEMİ BAŞLADI

OSMANİYE'deki dört devlet hastanesi, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS STAGE 6 ) kriterlerini yerine getirerek 'Dijital Hastane' unvanı almaya hak kazandı.

OSMANİYE'deki dört devlet hastanesi, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS STAGE 6 ) kriterlerini yerine getirerek 'Dijital Hastane' unvanı almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Türkiye'de il bazında Burdur ve Bartın'dan sonra tüm devlet hastaneleri ile bu süreci tamamlayan 3'üncü il olunduğunu söyledi. Öznavruz, 'Bu ilk sürecin başarı ile tamamlaması ile birlikte, hastanelerimizin yataklı servislerinde basılı evrak kullanımı yaklaşık yüzde 50 oranında azaltılmış ve bu anlamda ciddi bir tasarruf sağlanmıştır"dedi. İki yıla yakın bir süredir koronavirüs salgınıyla mücadelenin yanı sıra sağlık hizmetlerinin niteliğini arttırma noktasında çalışmaların sürdüğünü söyleyen Müdür Özavruz, 'Bu kapsamda, Osmaniye'deki tüm kamu hastanelerin tamamında dijital hastane dediğimiz HIMSS STAGE 6 sistemine geçmiş bulunmaktayız. Sistem sayesinde sağlanan bu maddi tasarruftan daha da önemli olarak, hastalarımıza sunulan hizmetin de dijitalleşmeye ve iş zekası programları ile desteklenmeye başlaması sonucunda hizmet kalitesi de arttırılmış ve hata ihtimali de en aza indirilmiştir. Böylelikle, hasta güvenliği arttırılmıştır. Özellikle pandemi sürecinde kapasitesinin çok üzerinde hizmet vermek zorunda kalan sağlık personellerimizin üzerindeki iş yükü de bu sayede ciddi manada düşürülmüştür. Geldiğimiz noktada, hasta ile ilgili yaşamsal ve kritik tüm bilgiler anında bilgisayar ortamına dijital olarak aktarılmakta, ilaç uygulamaları başta olmak üzere bazı önemli uygulamalar dijital karar destek sistemleri ile desteklenerek yapılmakta ve yataklı servislerimizde ilaçların stok, teslim ve uygulama işlemleri tamamen bilgisayar kontrolü ile yürütülmektedir. Bu uygulamada çok önemli bir hale gelen bilgi güvenliği için de gerekli tüm önlemler alınmış ve hastalarımıza ait tüm bu veriler offline olarak çeşitli dijital ortamlarda sürekli olarak yedeklenmektedir" diye konuştu.

Dr. Hasan Öznavruz, tüm bu uygulamaların, uluslararası bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olan HIMSS tarafından yerinde ve online olarak denetlendiğini, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm devlet hastanelerin Seviye 6 olarak resmen akredite edildiğini belirtti.

Bundan sonraki amaçlarının dijital hastane sürecindeki son aşama olan HIMSS EMRAM Seviye 7 validasyonu olduğunu ifade eden Öznavruz, şöyle konuştu:

"Seviye 7 validasyonunun da tamamlanması ile birlikte sadece yataklı servislerde değil, hastanelerimizin tüm birimlerindeki tüm iş ve işlemler dijital olarak yürütülmeye başlanacaktır. Bunun sağlanması sonucunda da, basılı evrak kullanımı neredeyse tamamen ortadan kalkacak ve tüm işlemler tam güvenlikli ve iş zekası destekli olarak yürütülüyor olacaktır. Bu da, hasta güvenliğini maksimum seviyeye çıkartacaktır"

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İl Sağlık Müdürü, Osmaniye, Hastane, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE, SAĞLIKTA DİJİTAL HASTANE DÖNEMİ BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE, SAĞLIKTA DİJİTAL HASTANE DÖNEMİ BAŞLADI - Son Dakika
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