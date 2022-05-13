Osmaniye'de sahipsiz köpeğin kalçasındaki tümör ameliyatla alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de sahipsiz köpeğin kalçasındaki tümör ameliyatla alındı

13.05.2022 17:28
Osmaniye'de sahipsiz köpeğin kalçasındaki tümör ameliyatla alındı

Osmaniye'de sahipsiz köpeğin kalçasındaki 860 gram tümör ameliyatla alındı.

Osmaniye'de sahipsiz köpeğin kalçasındaki 860 gram tümör ameliyatla alındı.

Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar belediye çağrı merkezine telefonla ulaşarak Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir sokakta sahipsiz hasta köpek bulunduğunu bildirdi.

Bunun üzerine belediye görevlileri devreye girerek köpeği bulup veterinere götürdü.

Veteriner hekimin kontrol ettiği köpeğin kalça kısmında tümör olduğu tespit edildi.

Köpeğin kalçasındaki 860 gram tümör, yaklaşık üç saatlik ameliyatla alındı.

Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeğin tedavisi burada sürecek.

Osmaniye'de sahipsiz köpeğin kalçasındaki tümör ameliyatla alındı
Osmaniye'de sahipsiz köpeğin kalçasındaki tümör ameliyatla alındı

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Osmaniye, Köpek, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sahipsiz köpeğin kalçasındaki tümör ameliyatla alındı - Son Dakika


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