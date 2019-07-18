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Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

4 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti.

Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin ölümüyle Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Anberinarkı köyünde yaşayan Ö.F.D., pazartesi günü alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ö.F.D., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ö.F.D.'nin cenazesi, Kadirli'de toprağa verildi. Kadirli'ye bağlı Değirmendere köyünde oturan N.A. (36) ise alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirildi.
Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.


Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:33 Kaynak: DHA
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