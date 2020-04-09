Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu - Son Dakika
Osmaniye'de sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu
7 saat önce
Osmaniye'de 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte dezenfektan ve kolonya ürettiği ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 bin litre sahte dezenfektan ile kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:39 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı