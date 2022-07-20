Sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

20.07.2022 09:47

Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ŞubeSİ ekipleri, şüpheli Y.S'nin uyuşturucu temin ederek sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Yapılan araştırmada Y.S'nin sahte isimle başka bir ev kiraladığı belirlendi.

Evde yapılan aramada, çiçek saksılarının içine gizlenmiş 26 gram eroin, ruhsatsız tabanca ile bahçeye gömülmüş hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı Evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı Evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
09:59 Kaçan hırsızı tek hamlede etkisiz hale getirdi! Otoparkçının tekmesi kameraya yansıdı
09:58 Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek
09:45 Erdoğan, Reisi ve Putin zirvesinde teröre karşı ortak tavır kararı
09:41 Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 10:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte isimle kiraladığı evde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement