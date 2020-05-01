Osmaniye'de sahurda pide satışı yasağı kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de sahurda pide satışı yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Osmaniye'de sahurda pide satışı yasağı kaldırıldı

6 saat önce

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sahurda pide satışı yasağı kararı kaldırıldı.

Osmaniye'de sahurda pide satışı yasağı kaldırıldı, System.String[]

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sahurda pide satışı yasağı kararı kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin yaptığı toplantıda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için ek tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, ramazan boyunca sahur vaktinde fırınlarda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaş riskinin önlenmesi amacıyla, gece saat 12.00'den sabaha karşı 04.00'e kadar ekmek, pide ve çeşitlerinin üretiminin yapılmamasına ancak saat 04.00'ten önce üretilen ekmek, pide ve çeşitlerinin satış işlemlerinin devam etmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 04:26 Kaynak: AA


Son Dakika

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor         
22:27
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı         
21:49
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı         
21:39
Trump'ın Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz         
21:24
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı         
21:23
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?         
21:20
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor         
21:05
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı         
20:51
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek         
20:40
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim         
20:38
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler         
20:38
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı         
20:36
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı         
20:21
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş         
19:56
Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var         
19:51
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor         
19:46
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı         
19:45
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
19:32
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı         
19:29
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor         
19:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi         
19:16
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi         
19:12
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti         
18:55
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı         
18:47
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti 5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti         
18:40
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor         
18:39
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor         
18:26
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü         
18:13
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor         
17:58
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 22:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de sahurda pide satışı yasağı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]