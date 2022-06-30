Son dakika... Sanayi sitesi esnafına yangına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
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Son dakika... Sanayi sitesi esnafına yangına müdahale eğitimi verildi

30.06.2022 17:03

Son dakika haberler: Osmaniye'de sanayi sitesinde çalışan esnaf ve çalışanlara yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

Osmaniye'de sanayi sitesinde çalışan esnaf ve çalışanlara yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Müdahale (AFAD) İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Dairesince sanayi sitesindeki esnaf ve çalışanlara yönelik eğitim gerçekleştirildi.

İş yerinde çıkacak herhangi bir yangında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimde, yangın söndürme tüpüyle müdahale de uygulamalı olarak gösterildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Sanayi sitesi esnafına yangına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Sanayi sitesi esnafına yangına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
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