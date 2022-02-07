Osmaniye'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, S.İ'nin kullandığı 33 AEU 956 plakalı araç, Kadirli ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki kara yolunda kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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