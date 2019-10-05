Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de sebze ve meyve haline baskın düzenlendi
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Osmaniye'de sebze ve meyve haline baskın düzenlendi

1 saat önce

Osmaniye Sebze Meyve Halin de, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Osmaniye'de sebze ve meyve haline baskın düzenlendi, System.String[]

Osmaniye Sebze Meyve Halin de, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine, operasyon düzenledi.

SEBZE VE MEYVE HALİNE POLİS BASKINI

Hal içerisinde 69 iş yeri ve bir idare binasında, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında yer aldığı 270 personelle yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 312 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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