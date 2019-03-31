Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Seçim Kutlaması

Osmaniye'de Seçim Kutlaması

2 saat önce

Osmaniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı, mevcut belediye başkanı Kadir Kara'nın kazanmasının ardından çok sayıda partili kutlama yaptı.

Osmaniye'de Seçim Kutlaması, System.String[]
Osmaniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı, mevcut belediye başkanı Kadir Kara'nın kazanmasının ardından çok sayıda partili kutlama yaptı.

Ellerinde bayraklarla konvoy oluşturan partililer, kent içinde tur attı.

MHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan partililer ise Kara'nın yeniden belediye başkanı seçilmesini kutladı. Partililer, çalan müziklere ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti, halay çekti.

Kadir Kara, burada seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, Osmaniyeli olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mahcup düşmediklerini belirterek, "MHP ve Cumhur İttifakı'nın kazanması için gece gündüz, kar kış demeden ev ev gezen tüm partili arkadaşlarımın alnından öpüyorum, teşekkür ediyorum." dedi.

Destek verenlere teşekkür eden Kara, "Osmaniye artık Genel Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu Cumhur İttifakı'nın başkentidir. Onların bize vereceği destekle artık Osmaniye hizmete doyacaktır. Biz de onlara ve size layık olmak için gece demeden, gündüz demeden bütün hizmetleri size getirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kadirli Belediye Başkanı seçilen MHP adayı Ömer Tarhan da seçim iletişim merkezi önünde yaptığı konuşmada, partililere ve kendine oy veren herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Kadir Kara, MHP, Osmaniye, Güncel
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