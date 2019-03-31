Osmaniye'de Seçim Kutlaması

Osmaniye
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP
adayı, mevcut belediye başkanı Kadir Kara
'nın kazanmasının ardından çok sayıda partili kutlama yaptı.
Ellerinde bayraklarla konvoy oluşturan partililer, kent içinde tur attı.
MHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan partililer ise Kara'nın yeniden belediye başkanı seçilmesini kutladı. Partililer, çalan müziklere ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti, halay çekti.
Kadir Kara, burada seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, Osmaniyeli olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a karşı mahcup düşmediklerini belirterek, "MHP ve Cumhur İttifakı'nın kazanması için gece gündüz, kar kış demeden ev ev gezen tüm partili arkadaşlarımın alnından öpüyorum, teşekkür ediyorum." dedi.
Destek verenlere teşekkür eden Kara, "Osmaniye artık Genel Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu Cumhur İttifakı'nın başkentidir. Onların bize vereceği destekle artık Osmaniye hizmete doyacaktır. Biz de onlara ve size layık olmak için gece demeden, gündüz demeden bütün hizmetleri size getirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Kadirli
Belediye Başkanı seçilen MHP adayı Ömer Tarhan
da seçim iletişim merkezi önünde yaptığı konuşmada, partililere ve kendine oy veren herkese teşekkür etti.