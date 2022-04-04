Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

04.04.2022 10:12

Osmaniye'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın ailesinin yaşadığı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Topal'ın ailesinin yaşadığı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehit Süleyman Topal'ın Yediocak Mahallesi'nde bulunan babasının evinden, şehidin beylik tabancası ve bir miktar ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimliklerini tespit ettiği 3 kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, çalınan eşyalar şehit ailesine teslim edildi.

Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Samsun'da iş yeri ile 5 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Samsun'da iş yeri ile 5 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı Şehit ailesinin evini soyan 3 kadın hırsız tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 4 Mart'ta gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
10:28 Rusya sivil katliam iddialarını "Ukraynalı radikallerin iğrenç provokasyonu" olarak niteledi, BM'yi acil toplantıya çağırdı
10:18 Batshuayi sadece taraftarı sinirlendirmedi! Rosier, sosyal medyadan gönderme yaptı
10:15 Rus ordusu tarafından başından vurulan Ukraynalı küçük kızdan sevindiren haber geldi
10:10 Finlandiya'dan gerilimi artıracak hamle: Birkaç haftaya NATO'ya başvurabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:19:21. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit ailesinin evinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement