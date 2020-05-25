Osmaniye'de şehit kızına jandarmadan doğum günü sürprizi - Son Dakika

Ekipler, çocuğa İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul'un tebriklerini de iletip, hediye verdi.

Annesi Songül Açıcı ile mumlara üfleyerek pastayı kesen çocuk, ekiplere teşekkür etti.

Kapıda pastayla jandarma ekiplerini gören Eyşan Açıcı, şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Ekipler, Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde 2012'de mayın patlaması sonucu şehit düşen Açıcı'nın kızı Eyşan için doğum günü pastası alıp, ailenin Alibeyli Mahallesi 'ndeki evine gitti.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın 9 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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