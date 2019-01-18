Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Sel Vuran Köylerde Hasar Tespit Çalışmalarına Başlandı

Osmaniye'de Sel Vuran Köylerde Hasar Tespit Çalışmalarına Başlandı

45 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Osmaniye'de Sel Vuran Köylerde Hasar Tespit Çalışmalarına Başlandı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kadirli ilçesinde etkili olan yağışların ardından ilçeye bağlı ova köylerinde su taşkınları ve sel yaşandı. Oluşan sel sularından dolayı Kadirli-Osmaniye karayolu bir gün boyunca ulaşıma kapandı. Sel sularının çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından kapanan yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Kadirli Kaymakamlığı ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü yetkilileri ile İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler sel sonrası hasar gören köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılan ilk incelemede su baskını nedeniyle ilçeye bağlı 10 köyde 80 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 30 bin dönümden fazla tarım arazisinin olumsuz etkilendiği, 100'den fazla evin de su altında kaldığı tespit edildi. Su taşkınının en fazla hissedildiği Aydınlar köyü Ahmetfakılı Mahallesi'nde Saniye Acem'e ait evde ise sel sularının evin içerisine kadar girip 1 metre yükseldiği tespit edildi.

Yetkililerden yardım istediğini belirten Saniye Acem, "Her yıl mutlaka bu şekilde benim evime sel suyu giriyor. Bu yıl 1 metre su yükseldi. Her şeyimizi dışarı çıkardık. Evimin içerisinde hiçbir eşya kalmadı" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Kadirli, Osmaniye, 3. Sayfa
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