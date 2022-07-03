Olay, 12.30 sıralarında Göçmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Murat Gönül, akıntıya kapıldı. Gönül'ün çırpındığını gören arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gönül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de serinlemek için kanala giren Murat, boğuldu - Son Dakika

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