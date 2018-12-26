Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Sertifikalı Fidanı Dağıtımı Yapıldı

Osmaniye'de Sertifikalı Fidanı Dağıtımı Yapıldı

56 dakika önce

Osmaniye'de Meyve Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı kızılcık fidanı dağıtıldı.

Osmaniye'de Sertifikalı Fidanı Dağıtımı Yapıldı, System.String[]
Osmaniye'de Meyve Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı kızılcık fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, kent merkezi ile Hasanbeyli, Bahçe ve Düziçi ilçelerinde yaylalık köylerde çiftçilere demonstrasyon (gösterme) amaçlı Erolbey ve Yalçınkaya çeşidi 200 fidan dağıtıldığını belirtti.


Kentte özellikle Küllü ve Yarpuz köylerinde demonstrasyon yapıldığı ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:


"Osmaniye'de Kızılcık meyvelerinin kalitesinin ne derece yüksek olduğunun ve piyasa değerinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerimize bu ürünü tanıtmak ve gelecekte gelir getirici alternatif bir ürün olmasını sağlamak istiyoruz. Kızılcık, yüksek değerlerde vitamin ve besin maddesi içeriğine sahiptir. Unutulmuş meyveler diye adlandırılan bu meyvelerin potansiyel değerinden yararlanılması için Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler bir program başlatmışlardır.
Türkiye birçok meyvenin ana vatanı ya da orijin merkezidir. Bu meyvelerden biri de kızılcıktır. Bu anlamda meyve üretimini geliştirme projesi kapsamında fidan dağıtımını arttırdık. Çiftçilerimize hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:53 Kaynak: AA

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