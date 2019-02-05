Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Servis Araçları Denetlendi

Osmaniye'de Servis Araçları Denetlendi

1 saat önce

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servislerine yönelik denetleme yapıldı.

Osmaniye'de Servis Araçları Denetlendi, System.String[]
OSMANİYE (AA) – Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servislerine yönelik denetleme yapıldı.

Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerine bağlı ekipler Cebelibereket İlkokulu ve Şehit Ali Alkan Ortaokulu önünde uygulama yaptı.

Ekipler, araçların denetlenmesinin yanı sıra sürücülere uyulması gereken kuralların anlatıldığı broşür dağıttı.

Denetimde öğrencilere de temel güvenlik kurallarının anlatıldığı broşür veren ekipler, servis araçlarında uyulması gereken kurallarla ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
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