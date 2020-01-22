Osmaniye'de seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika

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Osmaniye'de seyir halindeki gübre yüklü tırın dorsesi yandı
7 saat önce
Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüseyin Aydemir (32) idaresindeki 73 AAF 097 plakalı gübre yüklü tırın dorse lastikleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, dorseyi tırdan ayırarak itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.
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