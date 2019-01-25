Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Seyir Halindeki Kamyonet Yandı

Osmaniye'de Seyir Halindeki Kamyonet Yandı

29 dakika önce

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de Seyir Halindeki Kamyonet Yandı, System.String[]
Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bahçe ilçesinden kent merkezine giden Fuat Kaynar idaresindeki 80 BB 675 plakalı kamyonetin motor bölümünden Kanlıgeçit mevkisinde duman yükselmeye başladı.

Kamyoneti yol kenarına çeken Kaynar, ailesinden 4 kişiyle araçtan indi. Alevler kısa sürede aracı sardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Kaynar, Osmaniye, Güncel
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