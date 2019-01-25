Osmaniye'de Seyir Halindeki Kamyonet Yandı
29 dakika önce
Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye
'de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Bahçe
ilçesinden kent merkezine giden Fuat Kaynar
idaresindeki 80 BB 675 plakalı kamyonetin motor bölümünden Kanlıgeçit mevkisinde duman yükselmeye başladı.
Kamyoneti yol kenarına çeken Kaynar, ailesinden 4 kişiyle araçtan indi. Alevler kısa sürede aracı sardı. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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