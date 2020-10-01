Osmaniye'de seyir halindeki otomobil park halindeki otomobillere çarptı - Son Dakika

Osmaniye'de seyir halindeki otomobil park halindeki otomobillere çarptı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki iki otomobille motosiklete çarptı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki iki otomobille motosiklete çarptı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AEK 946 plakalı otomobil, İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle park halindeki 33 CPV 28 ile 80 DY 045 plakalı otomobiller ile 80 DV 993 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza nedeniyle yaralanan 2 kişi Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonucu araçlarda hasar oluştu.
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