Seyir halindeki tır yandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Özdemir idaresindeki 80 AK 344 plakalı tır, Kadirli-Andırın kara yolunda seyir halindeyken kupa kısmından alev aldı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Özdemir, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi.
Bölgeye gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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