Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çıkan dumanı fark eden şoför, aracı yol kenarına park ederek otobüsteki yolcuları tahliye etti.

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