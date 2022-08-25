Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı

25.08.2022 08:57
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı

Osmaniye'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Çiftlik Mahallesi civarında geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 80 GV 127 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan zeytin bahçesine uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. isimli şahıs yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Çiftlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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