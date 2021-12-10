Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Aracı saran alevler olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Ön kaputtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracı durdurarak içinde bulunanları tahliye etti.

Osmaniye 'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

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