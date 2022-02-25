Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü - Son Dakika
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Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü

25.02.2022 14:21

Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü Osmaniye'de dün öğle saatlerinde etkili olan fırtınada bir marketin önünde bulunan içecek dolabı yola düştü.

Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü

OSMANİYE - Osmaniye'de dün öğle saatlerinde etkili olan fırtınada bir marketin önünde bulunan içecek dolabı yola düştü. Olay anı güvenlik kamerasını yansırken yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki içecek dolabının yola düşmesi fırtınanın şiddetini gözler önünde serdi.

Osmaniye'de dün kent genelinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin önünde bulunan yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki içecek dolabı düştü. Fırtınanın birden vurmasıyla dolabın yola uçması bir olurken olay anıda marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dolabın uçmasından yaklaşık 1 dakika öncesinde iki çocuğun dolabın yanından geçmesi olası felaketin de önüne geçti.

"Şaka yapıyorlar zannettim"

İçecek dolabının uçtuğunu söylediklerinde şaşırdığını ifade eden market sahibi Hacı Hayrullah Yaman, "Dün öğle saatlerinde telefon geldi bana, içecek dolabımı uçtuğunu söylediler. Ben ilk önce şaka yapıyorlar zannettim. Birkaç kişi daha arayınca ciddi olduğunu düşündüm. Sonra dükkana geldim. Geldiğimde içecek dolabı yolun ortasındaydı. Nasıl uçtuğunu anlamadım. Rüzgar şiddetliydi ama o kadar da şiddetli olacağını düşünmedim. 500-600 kiloluk dolabı tutup yola fırlatacağını tahmin etmedim. Kameralardan dolabın düştüğü ana baktım. Rüzgarın dolabı yere atmasını görünce şaşırdım. Ben Osmaniye'de ilk defa böyle bir fırtına gördüm. Kayıtlara baktığımda 1 dakika öncesinde çocukların içecek dolabının arkasından geçtiğini gördüm. Çok şükür ki çocuklara ya da bir başkasına zarar gelmemiş. Sevindik buna yani dolabın gitmesi çokta önemli değil. 500-600 kiloluk dolabında öyle uçması gözümüzle görmesek belki abartalı ama gözümüzle gördük. Böyle bir olay atlattık çok şükür can kaybı falan bir şey olmadı" diye konuştu.

Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü
Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü
Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü

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Osmaniye, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de şiddetli fırtınaya dayanamayan içecek dolabı böyle düştü - Son Dakika
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