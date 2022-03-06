Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı - Son Dakika
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Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı

06.03.2022 15:21

Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdıOSMANİYE Osmaniye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında çayların debisi arttı.

Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı

OSMANİYE Osmaniye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında çayların debisi arttı. Yağış nedeniyle Savrun ve Sabun çayı taşma noktasına gelirken çamurlu akan sular çayların rengini kahverengine dönüştürdü.

Osmaniye'de yaklaşık 4 gündür etkili olan şiddetli yağmur kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kadirli ilçesinde bulunan ve Mozgaç Dağı Akgedik mevkiinden doğarak Ceyhan nehrine dökülen Savrun çayı ile Düziçi ilçesinde bulunan ve Çakıroğlu mevkiinden doğarak Ceyhan nehrine dökülen Sabun çayının debisi arttı. Yoğun yağışlar nedeniyle Savrun ve Sabun çayı taşma noktasına gelirken çamurlu akan sular da çayların rengini kahverengine dönüştürdü.

Uzun zaman sonra şiddetli yağışlar nedeniyle kuruyan çayların dahi tekrardan aktığını belirten vatandaşlar, bölgede etkili olan kar ve yağmur yağışından dolayı çayların debilerinin arttığını ve kurak günlerin geride kaldığını ifade ettiler.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak iç kesimlerde yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı
Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı
Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı

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Osmaniye, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı - Son Dakika


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