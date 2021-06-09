Osmaniye'de şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları kapandı, tarım alanları zarar gördü.
İlçeye bağlı Akdam köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Akdam köyünü Akçataş köyüne bağlayan yol, trafiğe kapandı. İl Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.
Aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle bazı ekili tarım arazilerinde zarar oluştu.
Kaynak: AA
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