Osmaniye'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak sel ve su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu.

Osmaniye'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak sel ve su baskınlarının yaşanmasına sebep oldu.


Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu, zemin katta bulunan bazı evlerde su baskınları yaşandı. Kadirli ile Sumbas ilçesini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı ulaşım güçlükle sağlandı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağışlardan dolayı su baskınları yaşandı. Polis ve itfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde vatandaşları sık sık uyardı.


Öte yandan, sağanak yağıştan dolayı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi yeni adliye civarında Kadirli ilçesi ile Sumbas ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yer yer yarım metre yüksekliğinde su birikintisi meydana gelince karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.


İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Su baskınından dolayı can kaybı yaşanmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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