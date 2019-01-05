Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Sıfır Atık Projesi" Hayata Geçirildi

Osmaniye'de "Sıfır Atık Projesi" Hayata Geçirildi

24 dakika önce

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de valilik, adliye sarayı, il emniyet müdürlüğü ve defterdarlık binasında Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.

Osmaniye'de
OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de valilik, adliye sarayı, il emniyet müdürlüğü ve defterdarlık binasında Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.


Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, geçici atık depolama alanını ziyaretinde yaptığı açıklamada, kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.


Proje kapsamında, kurum binalarında kağıt, cam, metal, plastik, organik ve elektronik atıkları için geri dönüşüm kutuları konulduğunu aktaran Coşkun, valilik kompleksi bahçesinde geçici depolama alanı oluşturulduğunu ifade etti.


Osmaniye'deki kamu kurumlarında projenin hayata geçirilmeye başlandığını dile getiren Coşkun, "Bu proje ile gelecek nesillere daha temiz bir ülke bırakmak, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak ve daha az katı atığın ortaya çıkmasını sağlamak hedeflenmektedir. Temennim o ki tüm personelimiz bu projenin etkili bir şekilde uygulanması noktasında katkı sunsunlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Osmaniye, Ekonomi
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