Osmaniye'de sığınakta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti - Son Dakika

Osmaniye'de sığınakta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti
12.12.2020 15:52
OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı'nın Amanoslar bölgesinde yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta mühimmat ve yaşammalzemesi ele geçirildi.
OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı'nın Amanoslar bölgesinde yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta mühimmat ve yaşam
malzemesi ele geçirildi.Jandarma Komando Özel Harekat timlerinin katılımyla dün düzenlenen Yıldırım-5 Amanoslar operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılırken, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven Cunda'ya yerleşti Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubaya 2 kez müebbet ile 24 yıl hapis Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş