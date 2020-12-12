Osmaniye'de sığınakta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti - Son Dakika

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı'nın Amanoslar bölgesinde yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta mühimmat ve yaşam

malzemesi ele geçirildi.Jandarma Komando Özel Harekat timlerinin katılımyla dün düzenlenen Yıldırım-5 Amanoslar operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılırken, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.